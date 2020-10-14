Путін раптово вирішив зняти санкції з трьох українських підприємств

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Путін вирішив зняти санкції з трьох українських підприємств і назвав таку ініціативу «жестом доброї волі» і першим кроком до «відновлення взаємодії з Києвом». Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Таким чином на нараді з урядом президент Володимир Путін підтримав пропозицію зняти обмеження з декількох українських підприємств, щоб вони змогли постачати продукцію в Росію.

З пропозицією виступив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

«Мова йде про ті виробництва, які були орієнтовані на експорт товарів до Росії. Ми вважаємо за можливе дозволити поставки компаніям „Брацлав“, Барському машинобудівному заводу і Рубіжанському картонному комбінату»,

— сказав Мішустін.

Путін у відповідь заявив, що Росія завжди готова до «відновлення повноформатної взаємодії з Україною».

«Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку. Добре, будь ласка, давайте, я згоден»,

— сказав він.

Рубіжанський картонно-тарний комбінат розташований в Луганській області. Він є одним з найбільших в Україні виробників гофрокартону і тари.

Барський машинобудівний завод розташований в Вінницькій області. Він виробляє опалювальні котли, запасні частини і деталі до технологічного устаткування харчової промисловості, лінії по розливу вино-горілчаних і безалкогольних напоїв.

Компанія «Брацлав» також розташована у Вінницькій області. Вона займається випуском та монтажем обладнання для виробництва молока.

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