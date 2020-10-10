Нагірний Карабах: як виглядає Степанакерт після обстрілів (фото)

- 10 жовт. 2020
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Як повідомлялося раніше, у Нагірному Карабасі з 27 вересня тривали бої в зоні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.
Обидві країни звинуватили одна одну в провокаціях і початку наступу по лінії зіткнення. Степанакерт, адміністративний центр невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, неодноразово піддавався обстрілам.
В результаті ракетних ударів постраждали житлові будинки, школи, дитячі садки, стверджує інформаційний центр при уряді Вірменії, - повідомляє NNS з посиланням на Економічну правду.
У Міноборони Азербайджану повідомляють, що Вірменія обстрілювала міста і села на його території. З обох сторін є загиблі серед військових і мирних жителів.
Представники Азербайджану і Вірменії в ході переговорів у Москві домовилися припинити вогонь в Нагірному Карабасі з 12 години 10 жовтня. Після припинення вогню сторони приступлять до обміну полоненими і тілами загиблих за посередництва Червоного Хреста.
Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню після тристоронніх консультацій за участю Росії. Переговори проходили 9 жовтня і закінчилися в ніч на 10 жовтня, вони тривали більше 10 годин. Однак після цієї заяви 10 жовтня Азербайджан і Вірменія повідомили про нові бойові дії.
На фото – страшні кадри. Так виглядає Степанакерт після артобстрілів
Раніше ми повідомляли: Нагірний Карабах: Вірменія заявила, що готова до поступок
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