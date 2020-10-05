Азербайджан узяв під контроль 22 населені пункти в Нагірному Карабасі - Анкара

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Збройні сили Азербайджану в ході повномасштабних бойових дій в Нагірному Карабасі взяли під контроль 22 населені пункти, заявили в Міністерстві національної оборони Туреччини, - повідомляє NNS з посиланням на НВ.

За даними джерел турецького відомства в Баку, «з-під окупації вивели» місто Джебраїл і 21 селище в його околицях.

Про взяття Джебраїла раніше оголосив президент Азербайджану Ільхам Алієв. У Вірменії і Нагірному Карабасі ці дані спростовують.

Ні Азербайджан, ні Туреччина не надали ніяких доказів взяття Джебраїла.

Нагадаємо, запеклі бої між вірменськими та азербайджанськими військами на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі почалися в ніч на 27 вересня. Азербайджан і Вірменія ввели військовий стан і оголосили мобілізацію резерву.

Обидві країни звинувачують одна одну в ескалації конфлікту і заявляють про бойові втрати і жертви серед цивільних осіб. За даними і Баку, і Єревана, противник використовує важке озброєння і найманців.

Міжнародна спільнота закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити військові дії і сісти за стіл переговорів.

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