У Білорусі хакери показали на державному ТВ-каналі побиття протестувальників

- 27 вер. 2020
- Перегляди: 59
Завантажте мобільний додаток сайту
Онлайн-трансляція вечірніх новин на головному державному телеканалі була перервана кадрами з побиттям протестувальників. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.
"Онлайн-трансляція вечірніх новин на "Білорусь 1" була перервана кадрами з побиттям протестувальників.
У той же час в телеграм-каналі Кібер-Партизани з'явилося повідомлення: "Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду - її покажемо ми".
Стало відомо, що також був перерваний ефір телеканалу ОНТ.
Нагадаємо, 23 вересня Олександр Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусії.
Вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців. Після чого в країні не припиняються протести.
Крім того, міністерство інформації Білорусі через суд намагається позбавити статусу ЗМІ опозиційне видання TUT.BY.
Раніше ми повідомляли: Facebook видалив сотні російських акаунтів, які поширювали фейки про Україну, Білорусь та інші країни
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України