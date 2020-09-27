У Білорусі хакери показали на державному ТВ-каналі побиття протестувальників

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Онлайн-трансляція вечірніх новин на головному державному телеканалі була перервана кадрами з побиттям протестувальників. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

"Онлайн-трансляція вечірніх новин на "Білорусь 1" була перервана кадрами з побиттям протестувальників.

У той же час в телеграм-каналі Кібер-Партизани з'явилося повідомлення: "Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду - її покажемо ми".

Стало відомо, що також був перерваний ефір телеканалу ОНТ.

Нагадаємо, 23 вересня Олександр Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусії.

Вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців. Після чого в країні не припиняються протести.

Крім того, міністерство інформації Білорусі через суд намагається позбавити статусу ЗМІ опозиційне видання TUT.BY.

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