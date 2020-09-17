Україна ризикує втратити безвіз та фінансову допомогу ЄС - депутат Європарламенту

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Депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвіз та фінансову допомогу Євросоюзу. Про це повідомляє УНІАН, передає NNS.

Таку заяву німецький парламентар зробила у своєму Twitter.

"Поки міжнародна спільнота зайнята Білоруссю, уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким бракує досвіду і чистоти обирати керівника САП. Це так не минеться. Український уряд ставить під загрозу безвіз з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро",

— написала вона.

Хто буде новим керівником САП

21 серпня голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова прийняла його заяву і видала відповідний наказ. Уточнювати причини своєї відставки Холодницький не став.

3 вересня Рада не змогла призначити своїх представників до комісії, яка обиратиме очільника САП. Втім, 17 вересня ВР підтримала проєкт постанови про визначення представників комісії.

У ЗМІ з’явилась інформація, що новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть призначити нардепа від "Слуги народу", голову парламентського комітету з питань правової політики Андрія Костіна. Він є основним кандидатом.

Наразі виконує обов'язки голови САП Максим Грищук, який в 2015 році разом з Холодницким претендував на посаду голови відомства.