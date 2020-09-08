Саакашвілі погодився очолити Уряд Грузії

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Глава комітету реформ Міхеїл Саакашвілі погодився на пропозицію грузинської опозиції стати прем’єр-міністром, якщо вона виграє вибори. Про це NNS повідомляє з посиланням на заяву самого політика у Фейсбуці.

Міхеїл Саакашвілі зазначив, що він дав згоду на пропозицію об’єднаної грузинської опозиції стати прем’єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня. Але при цьому він вказав, що готовий очолювати кабмін лише на перехідний період, щоб витягти країну із кризи. При цьому він не збирається обирати між Грузією та Україною, де він є головою виконавчого комітету Національної ради реформ:

«Для мене доля України і Грузії нероздільні. Я не вибираю між двома країнами, моя боротьба триває і тут, і там»,

– вказав політик.

Нагадаємо, екс-президента Грузії, а нині – очільника Виконавчого комітету реформ при президенті України Михеїла Саакашвілі висунули на посаду прем’єр-міністра Грузії від опозиційного об’єднання «Сила в єдності».

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