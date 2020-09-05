Росія ввела санкції проти нардепів з "Батьківщини", "Голосу" та "ЄС": у списку також Вакарчук і Порошенко

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Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепа Верховної Ради. Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії, повідомляє Українська правда, передає NNS.

У список іноземних громадян, щодо яких введено економічні санкції Росії, увійшов, у тому числі колишній президент України Петро Порошенко.

Також в список потрапив соліст групи «Океан Ельзи», екс-лідер української партії «Голос» Святослав Вакарчук.

Крім того у списку є позафракційна депутатка Вікторія Гриб, член «Батьківщини» Михайло Волинець. Також Олексій Кучеренко, Валентин Наливайченко, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Яна Зінкевич, Михайло Забродський, Ольга Стефанишина, Софія Федина та Сергій Тарута.

Окрім них, Росія ввела санкції проти першого віцепрем’єр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, який був за правління Порошенка. Також у списку — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Нардеп Володимир Цабаль ("Голос") порахував кількість депутатів з кожної фракції, яких внесли до переліку:

«Голос» - 17

«Батьківщина» - 11

"ЄС" - 9

Позафракційні – 4

"Довіра" - 2.

Спеціальними економічними санкція уряд РФ визначив блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії й заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі території РФ.

Цю ситуацію прокоментувала голова партії «Голос» Кіра Рудик, яка також потрапила до списку, повідомляє Громадське.

«Для мене внесення 17 депутатів «Голосу» у санкційні списки країни-окупанта — це красномовна оцінка нашої діяльності проти агресора. Ми й далі будемо працювати в усю силу, щоб зупиняти Росію та відновити територіальну цілісність України»,

— заявила вона.

Фото УНІАН