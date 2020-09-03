У США закликали зупинити Північний потік-2 через отруєння Навального

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Сенатор-республіканець США Том Коттон закликав зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2. Подібну заяву він зробив у відповідь на інформацію про отруєння опозиціонера Олексія Навального хімічною речовиною з групи Новачок. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главред.

Сенатор вимагає притягти російську владу до відповідальності за отруєння опозиціонера.

"Зупиніть трубопровід Північний потік-2, щоби залучити росіян до відповідальності",

- написав він.

Зазначається, що подібні заяви звучать і в Німеччині. Зокрема, до уряду ФРН звернулася і німецька партія Союз 90 / Зелені. Глава фракції Зелених у парламенті Катрін Герінг-Еккардт назвала отруєння Навального "замахом на вбивство структурами Кремля" і заявила, що Німеччина не може працювати по Північному потоку-2 разом з РФ.

У свою чергу, зампредставника кабміну ФРН Ульріке Деммер закликала не пов'язувати отруєння російського політика з Північним потоком-2. За її словами, йдеть про економічний проект, в якому беруть участь представники РФ і Німеччини.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що офіційний Берлін вважає, що опозиційний політик з Росії Олексій Навальний був отруєний хімічною речовиною з групи Новачок. У зв'язку з цим інцидентом у Німеччині є низка питань до Росії.

Як відомо, 20 серпня російському політикові стало зле в літаку під час польоту з Москви в Томськ. Літак екстрено посадили в Омську. Навального госпіталізували. Він впав у кому.

За два дні Олексія Навального привезли для лікування в німецьку клініку Шаріте. Його стан оцінювали як стабільний.

2 вересня в уряді Німеччини зробили заяву про те, що Навальний був отруєний хімічною речовиною з групи Новачок. Берлін поінформував про це Євросоюз і НАТО, а також викликав посла Росії для консультацій.

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