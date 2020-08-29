Росія визнала вибори в Білорусі

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Росія визнала легітимність президентських виборів у Білорусі. Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє NNS з посиланням на Укрінформ.

"Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їх легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах",

- сказав він.

Путін заявив, що БДІПЛ ОБСЄ відмовилися від спостереження за виборами в Білорусі.

"Білоруська влада запросили БДІПЛ ОБСЄ взяти участь у контролі над виборами. Що ж вони не приїхали? І це відразу нас наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена ​​позиція за результатами цих виборів. Тому хтось може сумніватися в результатах, але у мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумніваються, були абсолютно чесні",

- сказав президент РФ.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

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