Лукашенко заявив про спробу анексії частини Білорусі

Завантажте мобільний додаток сайту

...

Президент Білорусії Олександр Лукашенко звинуватив владу Польщі в спробі приєднати Гродненську область республіки. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком, який посилається на видання БЕЛТА.

«Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно», ...

- заявив він.

За словами Лукашенка, країна зараз змушена витрачати величезні гроші на те, щоб стабілізувати обстановку на західних кордонах, куди перекинуто деякі військові частини.

Також раніше Лукашенко говорив, що протестувальники підняли над Гродно польський прапор і пригрозив, що буде це зупиняти кардинальним чином.

Як повідомлялося, Білорусь не хоче пускати польський гуманітарний вантаж для протестувальників.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький 26 серпня заявив, що санкції проти Олександра Лукашенка та його оточення мають бути відчутнішими, ніж заборона на в’їзд до ЄС для 20-30 білоруських чиновників. Вже кількадесят постраждалих під час протестів білорусів, які не мали віз, отримали допомогу в Польщі. Моравецький дав розпорядження главі МОЗ Польщі організувати прийом на лікування до лікарень країни постраждалих громадян Білорусі.

Раніше ми повідомляли: У Німеччині заявляють про ймовірність отруєння російського опозиціонера Навального

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України