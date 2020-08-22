В Білорусі заблокували інтернет-ресурси

- 22 серп. 2020
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В Білорусі заблоковано інтернет-ресурси. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інформаційний навігатор.
21 серпня білоруська служба Радіо Свобода повідомила про своє блокування на території Білорусії і про блокування доступу до ряду інших інтернет ресурсів. Також цю інформацію підтвердив і сайт tut.by.
Відзначається, що при спробі зайти на Сайти у операторів «МТС» і «Белтелеком» (ByFly) з'являється повідомлення, що доступ до сайту обмежений згідно з рішенням Міністерства інформації. Серед заблокованих «Єврорадіо» і «Белсат», а також VPN і проксі-сервіси.
Список з такими ресурсами недоступний для перегляду звичайним користувачам, але доступний для інтернет і хостинг-провайдерів. У списку близько 70 сайтів.
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