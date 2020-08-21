Кім Чен Ин віддав частину повноважень молодшій сестрі

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав частину повноважень найближчим помічникам, в тому числі своїй молодшій сестрі Кім Йо Чжон, щоб «полегшити стрес». Про це повідомило південнокорейське агентство Younhap з посиланням на заяву розвідслужби Південної Кореї, пише УНІАН, передає NNS.

Національне агентство розвідки заявляє, що глава Північної Кореї, як і раніше буде «мати абсолютну владу», але поступово буде передавати свої повноваження молодшій сестрі.

«Глава Кім Чен Ин, як і раніше зберігає свою абсолютну владу, але частина її поступово буде передаватися. Йо Чжон - де-факто лідер номер два, але наступника не обрано»,

— заявило агентство.

З усіх членів сім'ї, хто б міг взяти владу з рук лідера КНДР Кім Чен Ина, його сестра здається очевидним вибором.

Кім Йо Чжон у свої 32 роки була поруч з братом на зустрічах з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Вона сиділа позаду віце-президента США Майка Пенса, представляючи Північну Корею на зимовій Олімпіаді в 2018 році.

Кім Йо Чжон була першою з північнокорейської правлячої сім'ї, хто відвідав Сеул, де вона особисто передала повідомлення від свого брата президента Південної Кореї Муну Чже Ину. Але найбільша потенційна перешкода для неї в тому, що вона жінка в суспільстві, яке жорстко контролюють чоловіки.

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