ФСБ заявляє, що СБУ намагалася викрасти в Москві одного з лідерів бойовиків

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Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що завадила спробі Служби безпеки України викрасти в Москві одного з лідерів угруповань, які в Росії називають «народним ополченням Донбасу», передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Ім’я особи, про яку йдеться, не розкривається, але в повідомленні вказано, що сім фігурантів кримінальної справи вже затримані.

«ФСБ РФ в результаті спецоперації розкрила і запобігла протиправній акції спецслужб України з викрадення на території Росії і насильницького переміщення в Україну громадянина РФ, одного з лідерів народного ополчення Донбасу, який брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ»,

– цитує повідомлення пресслужби ФСБ державна російська інформагенція ТАСС.

Організаторами і координаторами акції в ФСБ називають двох громадян України, які, згідно з повідомленням, діяли під керівництвом голови Департаменту контррозвідки СБУ. Для викрадення нібито були сформовані дві групи з членів російського організованого угруповання, яким мали заплатити 200 тисяч доларів. ФСБ стверджує, що під час спроби викрадення було затримано сімох громадян Росії, які зараз поміщені під варту, їм висунуті звинувачення.

Служба безпеки України наразі не відреагувала на повідомлення з Росії.

Як пише Радіо Свобода, найвідомішим громадянином Росії, який мешкає в Москві і мав причетність до угруповань на Донбасі, є Ігор Гіркін, знаний за псевдо «Стрєлков».

Також у Москві живе так званий «прем’єр-міністр» угруповання «ДНР» у 2014 році Олександр Бородай.