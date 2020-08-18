В Сирії підірвали російського старшого військового радника

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У Сирії в результаті вибуху загинув російський старший військовий радник у званні генерал-майор, ще двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання НВ, яке посилається на РІА Новини.

За наявними даними, автоколона, в якій їхав російський військовий радник, підірвалася на саморобному вибуховому пристрої поблизу Дейр ез-Зора.

Вибух стався 18 серпня під час повернення російської автоколони після проведення «гуманітарної акції».

Російський генерал-майор представлений до державної нагороди посмертно, заявили в Міноборони РФ. Про стан інших поранених військовослужбовців нічого не повідомляється.

Telegram-канал "Воєнкори Російської весни" стверджує, що загиблий — генерал-майор В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськовою армією, служив у Забайкальському краї.

На фото — зліва

На сайті Кремля в 2016 році ім'я В'ячеслава Гладких з'явилося в указі президента про присвоєння військових звань.

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