РФ перекидає автозаки і військових до білоруських кордонів – ЗМІ (фото, відео)

17 серп. 2020
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Росіяни перекидають автозаки і бійців Росгвардії до кордону Білорусі. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.  За розрахунками експертів, тільки з Петербурга може їхати не менше 600 бійців, що становить понад третину від чисельності всього білоруського ОМОНу (1500 осіб). Автозаки Росгвардіі їдуть без номерних знаків.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT), посилаючись на відео очевидців і інформацію журналістів.

Зокрема, колону автозаків без маркувань і номерів побачив читач «Фонтанки» на дорозі Санкт-Петербург - Псков. За його словами, в цілому назустріч йому проїхали близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків.

За розрахунками експертів, з Петербурга в цій колоні може їхати не менше 600 бійців, що становить понад третину від чисельності всього білоруського ОМОНу (1500 осіб).

Іншу колону, яка рухалася у напрямку до Білорусі з боку Москви, помітили читачі «Медузи» та колега журналіста Василя Максимова. У ній також присутні вантажівки без маркувань, ідентичні машинам Росгвардії.

За твердженням авторів відео, в машинах колони, які їдуть з Москви, знаходяться люди в чорній формі без розпізнавальних знаків.

На відео у твіті Максимова присутні координати, які вказують на розв'язку на південь від Смоленська (у 83 кілометрах від кордону з Білоруссю). На даний момент невідомо, чи ці автомобілі перетнули кордон з Білоруссю.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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