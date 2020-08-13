У Мінську жінки створюють ланцюги солідарності

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У білоруській столиці Мінську з раннього ранку 13 серпня жінки шикуються в ланцюзі солідарності на пікет проти насильства на вулицях країни під час протестів, які тривають уже 5-й день поспіль після виборів президента. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як стало відомо NNS , жінки стоять біля дороги з квітами в руках.

Також повідомляється, що в Мінську в ланцюг солідарності вишикувалися і медики 1-ї столичної лікарні.

Згідно з інформацією телеграм-каналу Nexta, на окремих ділянках проспекту Дзержинського в білоруській столиці люди блокують дороги.

Також є інформація, що на підприємстві ВАТ «Гродножитлобуд» із Гродно співробітники розпочали страйк.

У середу, 12 серпня, в столиці Білорусі близько 300 жінок у білому одязі і з квітами зібралися на пікет проти насильства з боку силовиків і для того, щоб висловити свою солідарність із мирними демонстрантами, які постраждали під час протестів.

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