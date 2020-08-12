Германия осталась без поддержки Европы из-за "Северного потока-2"

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В Евросоюзе не поддерживают позицию Германии в отношении российского газопровода "Северный поток-2" потому, что Берлин принял решение о реализации проекта в одностороннем порядке, без оглядки на своих партнёров и союзников.

Об этом сказано в материале немецкого издания Der Tagesspiegel, передаетNNS ссылаясь на ИноТВ. Издание подчеркивает, что несмотря на всю свою экономическую мощь и политическое влияние, ни одно государство Европы не зависит так сильно от сотрудничества с другими странами на континенте, как Германия.

"Без их готовности к самопожертвованию в годы Второй мировой войны не удалось бы уничтожить диктатуру Адольфа Гитлера, а позже – вернуть ФРГ в круг демократических народов. Без партнеров на Востоке и Западе – от России до США – не удалось бы и объединение Германии. Удивляет то, что несмотря на этот опыт, сейчас в Берлине считают, что вправе принимать односторонние решения без оглядки на своих союзников. И недавний конфликт с Белым домом из-за "Северного потока–2" тому яркий пример",

– сказано в материале.

По данным автора статьи, за последнее время антиамериканские настроения в Германии значительно выросли. По данным социологических исследований, 47% граждан поддерживают вывод части войск США из своей страны.

Отмечается, что не все разделяют позицию Германии по поводу вывода американских войск.

"Для Польши и стран Прибалтики присутствие в ФРГ солдат США – это своего рода гарантия от нападений со стороны России. Схожим образом ситуация обстоит и с "Северным потоком-2". США ведут себя, как "колониальная держава", что напоминает доктрину советского лидера Леонида Брежнева об ограниченном суверенитете стран Варшавского договора. Так называемые экстерриториальные санкции нарушают международное право",

– пишет автор статьи.

По его мнению, позиция Германии сейчас не пользуется поддержкой в Евросоюзе из-за того, что под эгидой экс-канцлера Герхарда Шредера она настойчиво и в одностороннем порядке продвигала реализацию российского газопровода. При этом Польша, страны Прибалтики и другие европейские страны высказывали свои опасения.

Они выступали против прямых поставок российского газа в ФРГ, потому что тогда Москва сможет отрезать от них другие государства, напоминает издание.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Основной является позиция США, санкции которой уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

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