Путін поздоровив Лукашенка з перемогою на виборах

10 серп. 2020
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Президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі, які відбулися вчора, 9 серпня, пише Громадське, передає NNS.

«Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх сферах, поглибленню співпраці в межах Союзної держави, нарощуванню інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв’язків в Організації Договору про колективну безпеку»,

— цитують «РИА Новости» слова з телеграми Путіна Лукашенку.

Першим серед світових лідерів привітав Лукашенка з перемогою очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Володимир Зеленський поки що не вітав Лукашенка, але відреагував на протести незгодних з результатами виборів. Він закликав сторони до діалогу, терпимості та відмови від вуличного насильства.

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Автор: Маруся Оффон

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