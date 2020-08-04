В Беларуси объявили срочную мобилизацию

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В Беларуси, где недавно задержали боевиков ЧВК Вагнера, мужчин начали призывать на 25-дневную мобилизацию. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, повестки от военкоматов получили жители приграничной с Россией Витебской области.

Призывают на службу мужчин в возрасте до 35 лет, которые ранее проходили службу в рядах ВС РБ. Примечательно, что они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах, передает NNS со ссылкой на segodnya.ua.

Кроме того, по данным источников в белорусских силовых структурах, призывников хотят отправить на 25-дневные сборы в те части, где они ранее проходили службу. Развернута ли мобилизация исключительно в приграничных с РФ регионах страны или по всей республики – пока неизвестно.

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. К ним допустили пять кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Предвыборная кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко.

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