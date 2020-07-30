Нові бойовики РФ у Білорусі та можливе вимкнення інтернету в країні

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Офіційний Мінськ заявив, що на територію країни мають намір в’їхати нові угруповання. Вони зараз готуються на території Росії. Їхня мета – організація провокацій у Білорусі. Про це NNS повідомляє з посиланням на 24-й канал.

Як стало відомо NNS, таку заяву зробили кандидати в президенти Білорусі Сергій Черечень і Андрій Дмитрієв. За їх словами, про це їм повідомили на терміновій зустрічі з очільницею ЦВК Білорусі, а саме генеральний секретар білоруського Радбезу Андрій Равков.

Основна мета зустрічі – попередити про ймовірні провокації, і ці провокації скоріш за все будуть,

– наголосив Черечень.

Як пояснив він, на території Білорусі напередодні затримали бойовиків, і таких бойовиків тут – ще багато.

Плюс у Росії готуються угруповання, що планують в’їхати на територію Республіки Білорусь до 9 серпня. І відповідно ті заходи, які будуть проводити у форматі мітингів-концертів, будуть небезпечними,

– зауважив Черечень.

У білоруській Раді безпеки не виключають можливість того, що в республіці буде відключений інтернет через події із затриманням членів ПВК "Вагнера". Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Відповідну заяву зробив кандидат у президенти країни Андрій Дмитрієв після зустрічі в Центрвиборчкомі. За його словами, дану інформацію озвучив секретар Радбезу Андрій Равков. Таке рішення можуть ухвалити, "якщо виникне загроза національній безпеці".

У Радбезі також заявили, що затримані цілеспрямовано погрожували масовим заходам. За словами Равкова, які переказав Дмитрієв, затримані бойовики дають різні свідчення. Деякі, мовляв, кажуть, що приїхали в Білорусь робити революцію. При цьому ГРУ і ФСБ не інформували білоруську сторону, що ця група повинна приїхати в Білорусь.

Дмитрієв поставив Равкову питання, як буде організовано безпеку людей, якщо 9 серпня вони вийдуть на площу з мирним протестом. Він підкреслив, що ці протести ніяк не пов'язані з намірами кандидатів у президенти. Але така ситуація повторюється після кожних президентських виборів.

Сподіваюся, що відповідь цю ми ще отримаємо,

- додав політик.

Нагадаємо, 29 липня співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали поблизу Мінська 32 російських бойовиків з приватної військової компанії "Вагнер", ще одного чоловіка було виявлено та затримано на півдні країни. У правоохоронних органах Білорусі відзначили, що була отримана інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі кожен росіян мав невелику ручну поклажу, і на всіх - три великих важких валізи, завантаження яких у транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Раніше ми повідомляли: Затриманих у Білорусі бойовиків знайшли на "Миротворці": деякі воювали на Донбасі

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