Правительство РФ подготовило новые санкции против Украины

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Правительство России внесло в Госдуму РФ проект закона, которым вводятся экономические меры в отношении Украины. Об этом NNS узнал из сообщения ТАСС в среду, 29 июля.

"Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа О мерах по реализации указа президента России О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список",

- говорится в сообщении.

Кроме того, на Центробанк РФ и федеральные органы исполнительной власти возлагается обязанность по предоставлению в Минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

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