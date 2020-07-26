Путін заявив, що рішення українського парламенту порушує "Мінськ"

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським порушив питання щодо постанови Верховної ради про місцеві вибори. Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Так, в ході розмови Путін охарактеризував ухвалену постанову як таку, що суперечить мінським домовленостям.

Путін наголосив, що рішення Ради про проведення місцевих виборів ставить під загрозу перспективи врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомлялося,15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей і також в окупованому Криму.

Раніше в російському МЗС заявили, що можуть трактувати постанову Ради про місцеві вибори як вихід України з мінських домовленостей; Москва вимагає у Києва пояснень.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з Путіним, яка стосувалася досягнення угоди про припинення вогню на Донбасі, а також виконання домовленостей "нормандської четвірки".