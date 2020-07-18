Росія перекинула авіацію до кордонів України: що відомо

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Літаки Іл-76 Повітряно-космічних сил Росії перекинули особовий склад і військову техніку розвідувальних підрозділів із Тверської області на аеродроми в Краснодарському краї і Ростовській області, яка межує з Україною. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ракурс.

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони РФ, перебазування відбулося в рамках раптової комплексної перевірки боєготовності, оголошеної президентом Володимиром Путіним 17 липня, передає Обозреватель.

Як стало відомо NNS , всього на оперативні аеродроми Південного військового округу було доправлено 10 одиниць військової техніки.

Ще близько 150 літаків і вертольотів оперативно-тактичної, штурмової, бомбардувальної і армійської авіації перевірені на готовність до перебазування.

"На першому етапі перевірки з'єднання приведені в повну бойову готовність, авіаційна техніка підготовлена до вильоту, літаки і вертольоти заправлені, виконано завантаження авіаційних засобів ураження. Служби наземного забезпечення провели перевірку до перебазування",

– йдеться в повідомленні.

Південний військовий округ знаходиться біля кордонів України. Окупанти включили до його складу також анексований Крим

Крім того, більше 1 тис. військовослужбовців і близько 300 одиниць бойової та спеціальної техніки у складі підрозділів здійснили марші загальною протяжністю близько 100 км на полігон "Камишинський" під Волгоградом.

На полігоні особовий склад відпрацює питання дегазації, дезінфекції та дезактивації місцевості, техніки, озброєння і об'єктів в зоні умовного зараження. Для цього прибули станції радіаційної та хімічної розвідки, автомобільні лабораторії експрес-аналізу обстановки, а також розвідувальні дозорні машини радіаційної та хімічної розвідки. Вся спеціальна техніка РХБЗ оснащена апаратурою, яка дозволяє передавати в автоматичному режимі зібрані дані в штаб округу.

Всього в заході перевірки бойової готовності з'єднання, яка триватиме до кінця тижня, беруть участь близько 3 тис. військовослужбовців, задіяно до 1 тис. одиниць важкої бойової та спеціальної техніки.

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