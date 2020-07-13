Польща обрала президента

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Чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів і залишиться на посаді на другий термін, свідчать попередні результати голосування. Про це NNS повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як стало відомо NNS , за підсумком підрахунку 99,69% протоколів Дуду підтримав 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, пише "Європейська правда".

Його опонент, кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав 48,79% голосів. Це означає, що Дуда виграв із перевагою у майже пів мільйона голосів.

Комісія ще не отримала протоколи з 5 виборчих дільниць, але, як зазначив на пресконференції у понеділок вранці представник комісії, кількість непідрахованих голосів не матиме суттєвого впливу на остаточний результат.

Явка на виборах у неділі була рекордною для сучасної Польщі і склала 68,12%.

Зазначається, цей результат збігається з даними двох екзитполів, які прогнозували Анджею Дуді перемогу з незначним відривом. Зокрема, оприлюднений о другій ночі результат Ipsos давав Дуді 51% підтримки.

Нагадаємо, за результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

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