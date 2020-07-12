Путин заявил, что отношения с Украиной испортились не из-за Крыма

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Президент России Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова Крым Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Россия 1 сообщает Украинская Правда со ссылкой на российское издание ТАСС, передает NNS.

Говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что «эта пена рано или поздно схлынет».

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано… Эта пена (негатив в отношениях двух стран – ред.) рано или поздно схлынет",

— сказал Путин.

По словам Путина, в 2014 году в Украине "произошел государственный переворот и захват власти" и после этого взгляды и пути России с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись".

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