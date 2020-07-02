Росіяни «обнулили» Путіна: відомі результати голосування

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Центральна виборча комісія РФ закінчила обробку всіх протоколів по Росії щодо референдуму про поправки до конституції – за проголосували 77,92% росіян. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.ua, яке, в свою чергу, посилається на російські ЗМІ. Відповідно проти висловилися 21,27% росіян.

Як стало відомо NNS , загальна явка, за останніми даними, становила 65%. Нагадаємо, одна з поправок до конституції – обнулення президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі і залишатися при владі до 2036 року.

Голосування щодо поправок до конституції Росії відбувалося з 25 червня по 1 липня. Підрахунок голосів розпочався 1 липня після 20:00 за місцевим часом у всіх російських регіонах.

Тільки один регіон Росії не підтримав поправки до Конституції. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Новини.

Єдиним регіоном Росії, де проголосували проти змін до конституції, став Ненецький автономний округ. Такі дані опублікував ЦВК РФ. В Ненецькому АО поправки, що дозволяють президентові Володимиру Путіну йти на вибори в 2024 році, підтримали за офіційними даними 43,78% виборців, 55,25% проголосували проти.

Відносно низькою підтримка виявилася в Якутії - 58,34% за, 40,65% проти.

В інших регіонах путінські поправки нібито підтримали понад 60% голосуючих. Рекордні результати показали Чечня - 97,92% за, 1,94% проти, і Республіка Тива - 96,79% за, 2,99% проти.

У Москві за офіційними даними поправки підтримали 65,29% голосуючих, проти висловилися 33,98%, в Санкт-Петербурзі "за" нібито проголосували 77,66%, "проти" - 21,63%.

Незалежні спостерігачі кажуть про масштабні фальсифікації і порушення. У ЦВК РФ фальсифікації заперечують.

Нагадаємо, 15 січня 2020-го Путін запропонував змінити конституцію РФ. 10 березня Путін відмовився знімати обмеження на кількість президентських термінів в Конституції, але допустив поправку, яка б обнулила терміни, які він вже був президентом.

Згідно опитувань, які проводились у березні, таку поправку нібито не схвалювали 47%, схвалювали - 48% росіян. Вчора, за офіційними підсумками голосування, поправки нібито підтримали 77,92% голосуючих.

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