Іран видав ордер на арешт Трампа

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Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через вбивство іранського генерала Касема Солеймані на початку 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке, в свою чергу, посилається на агентство Fars.

Як стало відомо NNS , прокуратура Ірану звернулася в Інтерпол з вимогою оголосити Трампа в міжнародний розшук, повідомило агентство Fars. Крім Трампа, у списку, направленому в Інтерпол, ще 35 осіб. Як вважає іранська влада, всі вони причетні до загибелі Солеймані. Тегеран звинувачує їх у вбивстві і тероризмі. Імена цих 35 осіб не повідомляють, але, за даними прокуратури Ірану, це військові і цивільні чиновники.

У прокуратурі Ірану також заявили, що продовжать займатися цим питанням і після закінчення часу перебування Трампа на посаді.

Малоймовірно, що Інтерпол задовольнить прохання Тегерана, пишуть американські ЗМІ. Принципи роботи агентства забороняють йому робити які-небудь дії політичного характеру.

Білий дім повідомлення Тегерана поки що не прокоментував. Інтерпол також наразі не реагував на цю заяву.

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