Стало известно, лидеры каких стран приедут на парад Победы в Москву

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В Кремле назвали страны, первые лица которых приедут в Москву на Парад Победы, проведение которого запланировано на среду, 24 июня. В частности, ожидается приезд лидеров Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает NNS со ссілкой на strana.ua.

Также Песков добавил, что некоторые иностранные руководители не смогут приехать прежде всего из-за "тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах" в связи с коронавирусом.

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле перенес парад, который планировалось традиционно провести 9 мая. Причиной этому послужила сложная ситуация с коронавирусом в стране.

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