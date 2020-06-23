Саакашвілі: «Путін вчепився нігтями в моє коліно»: (відео)

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Нігті в коліно і шантаж: Саакашвілі розповів, як Путін вів переговори за зачиненими дверима. Про це NNS повідомляє з посиланням на анонс програми «В гостях у Гордона».

Голова Виконкому з реформ і колишній президент Грузії поділився спогадами про особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Саакашвілі прокоментував манеру Путіна вести кулуарні перемовини.

Як стало відомо NNS , на міжнародному саміті 2006 року в столиці Білорусі Путін зустрівся з Саакашвілі в темній кімнаті сам-на-сам. Про це Міхеїл Саакашвілі розповів українському журналісту Дмитру Гордону у відеоінтерв'ю, вихід якого у YouTube анонсоване на вечір вівторка, 23 червня.

За словами Саакашвілі, президент Росії під час розмови погрожував розв'язати проти Грузії війну. Путін навіть вчепився нігтями в коліно Саакашвілі, щоб показати, що не жартує, і пізніше стало зрозуміло, що він не жартував, - розповів політик.

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