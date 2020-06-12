В США хочуть ввести санкції проти Медведчука

Завантажте мобільний додаток сайту

Республіканці Палати представників США в доповіді про посилення політики щодо Росії запропонували ввести санкції проти «керівників російської пропаганди» та інших осіб, пов’язаних з Кремлем. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Як стало відомо NNS , у новій доповіді щодо Зміцнення Америки і протидії глобальним загрозам представники республіканського кокуса пропонують ввести безпрецедентно жорсткі санкції проти Росії, Китаю та Ірану.

Один із запропонованих заходів — ввести санкції проти «лідерів російської пропаганди і тих, хто веде підривну діяльність проти партнерів США з колишнього Радянського Союзу, і доручити Державному департаменту підготувати доповідь про пов’язаних з Кремлем олігархів, які фінансують російську військову агресію.

У числі тих, хто просуває інтереси Росії в Україні, вказаний кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук. У доповіді сказано, що проросійський олігарх використовує свою медіаімперію для поширення російської пропаганди в Україні.

Республіканці також пропонують ввести санкції проти грузинського олігарха Бідзіна Іванішвілі, який є близьким союзником Путіна і просуває російські інтереси в Грузії.

Запропоновані санкції не є внесеним до Конгресу законопроектом і виконують роль рекомендацій.

Раніше ми повідомляли: Що пообіцяла Україна МВФ взамін на кредит

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України