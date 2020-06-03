Путін затвердив 4 умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю

03 черв. 2020
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про державну політику в галузі ядерного стримування. Він визначає умови, за яких Москва може застосувати ядерну зброю, повідомляє Громадське, передає NNS.

Указ опублікували на порталі правової інформації РФ.

Так, Росія може застосувати ядерну зброю у випадках:

  • надходження перевіреної інформації про старт балістичних ракет, які атакують територію Росії або її союзників;
  • застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження проти Росії або її союзників;
  • вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Росії, виведення з ладу яких призведе до зриву відповідних дій ядерних сил;
  • агресії проти Росії за допомогою звичайної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави.

Відповідно до документа, рішення про використання ядерної зброї ухвалює президент Росії. Він може проінформувати військово-політичне керівництво інших країн і міжнародні організації про готовність застосувати ядерну зброю, про рішення щодо її використання або про факт її застосування.

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Крім того, РФ може застосувати ядерне стримування при здійсненні потенційним противником низки «небезпечних дій». Зокрема йдеться про:

  • нарощування на суміжних з РФ і її союзниками територіях і в прилеглих морських акваторіях угруповань сил загального призначення, в складі яких перебувають засоби доставки ядерної зброї;
  • розгортання потенційним противником систем і засобів протиракетної оборони, крилатих і балістичних ракет середньої і меншої дальності, високоточної неядерної і гіперзвукової зброї, ударних безпілотних літальних апаратів, зброї спрямованої енергії;
  • створення і розміщення в космосі елементів системи ПРО і ударних систем, а також розміщення на територіях неядерних держав ядерної зброї і засобів її доставки.

Автор: Маруся Оффон

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