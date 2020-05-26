Критична нестача води в Криму - нова ймовірна причина вторгнення Росії в Україну

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Потенційною причиною для війни Росії з Україною може стати критична нестача води в окупованому Криму. Про це заявили аналітики американського центру The Jamestown Foundation, пише Главком, передає NNS.

Як відзначають фахівці, до окупації, тобто до 2014 року близько 85 відсотків питної води надходило на півострів по Північно-Кримському каналу з річки Дніпро. Після анексії Криму Росією цей канал подачі був перекритий Україною. Окупаційна влада сказала місцевим жителям покладатися віднині на колодязі, грунтові води і водосховища.

Однак цього року ситуація з запасами води в анексованому Криму стала критичною як для жителів, так і для сільського господарства. Зокрема, деякі з 22 водосховищ окупованого півострова повністю висохли, інші ж заповнені максимум на третину. Причиною стали безсніжні зими і мала кількість опадів останнім часом.

Як відомо, Україна наполягає на тому, що подача води до Криму буде відновлена лише після деокупації півострова. На думку деяких американських аналітиків, така позиція може стати для Росії «вагомою причиною», щоб почати вторгнення в Україну, якщо криза з водою ще більше посилиться.

Раніше, ще взимку, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своєму першому брифінгу прокоментував слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про допустимий компроміс з подачею води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає катастрофою заяви деяких політиків партії влади щодо можливості подання води в Крим.

Слід зазначити, що Україна також почала стикатися з проблемою нестачі води. Питання водних ресурсів розглядалося на засіданні робочої групи РНБО «з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України».



