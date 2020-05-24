Премьер-министра Израиля будут судить за коррупцию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украина, который ссылается на ВВС.

Как стало известно NNS , Нетаньяху предъявленные ему обвинения решительно отрицает и отклонил призывы противников уйти в отставку. Это происходит спустя неделю после того, как он был приведен к присяге на посту главы правительства национального единства.

Ожидается, что Нетаньяху примет участие в первом заседании суда, которое проводится в окружном суде Иерусалима.

Ему было предъявлено обвинение в трех делах, известных как "1000", "2000" и "4000":

Дело 1000 - мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков - главным образом сигар и бутылок шампанского - от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;

Дело 2000 - мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение;

Дело 4000 - взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Нетаньяху назвал обвинения против него "охотой на ведьм" политическими оппонентами, и пообещал очистить свое имя.