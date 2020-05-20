Загострилися відносини між Ізраїлем та Палестиною

- 20 трав. 2020
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Голова палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив про рішення розірвати всі домовленості з Ізраїлем і США через наміри ізраїльського уряду анексувати палестинські землі. Про це повідомляє палестинське інформагентство WAFA, передає NNS.
"Організація визволення Палестини та палестинська держава від сьогодні знімають з себе всі зобов'язання щодо всіх угод з урядами США та Ізраїлю, а також від усіх зобов'язань, які ґрунтуються на цих угодах та домовленостях, включаючи сферу безпеки", - заявив Аббас в ході екстреної зустрічі палестинського керівництва.
За його словами, Ізраїль повинен відповісти перед міжнародною спільнотою як "окупаційна сила на окупованій території Палестини" з усіма наслідками.
Він також звинуватив США в сприянні Ізраїлю.
"Ми вважаємо американську адміністрацію повністю відповідальною за пригнічення, яких зазнає палестинський народ, і вважаємо її головним партнером ізраїльського окупаційного уряду у всіх його агресивних і несправедливих рішень і заходів проти нашого народу", - сказав Аббас.
Він зазначив, що Палестина готова повернутися до переговорів щодо палестино-ізраїльського конфлікту за посередництва третьої сторони.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на засіданні Кнесету оголосив про намір анексувати Західний берег річки Йордан.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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