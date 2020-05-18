Шість країн зробили спільну заяву до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу

- 18 трав. 2020
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Україна, Естонія, Грузія, Латвія, Литва та Польща засуджують агресивну політику РФ щодо України та нові репресії проти кримськотатарського народу. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України, інформує NNS.
"76 років тому, 18 травня 1944 року радянськими каральними органами здійснено злочинну депортацію кримськотатарського народу з території його історичного проживання - Криму, - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації", - йдеться у заяві.
Міністри повідомили, що лише у перші роки вигнання померла майже половина усіх депортованих кримських татар.
"Трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році, коли Російська Федерація захопила і незаконно спробувала анексувати Крим, який є невід’ємною частиною України. Не випадково Росія, яка глорифікує сталінський тоталітарний режим, продовжує свою злочинну політику у ХХІ столітті у тимчасово окупованому Криму: це заборона Меджлісу кримськотатарського народу, систематичні репресії, переслідування і порушення прав кримських татар, які чинили опір російській збройній агресії проти територіальної цілісності України. Це змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої домівки і виїхати до материкової України", - підкреслили міністри.
Вони вшанували пам’ять численних безневинних жертв сталінської депортації кримськотатарського народу.
"Висловлюємо підтримку кримськотатарському народу у його боротьбі за свої права. Наголошуємо на непорушності суверенітету, територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, і політичної незалежності України. Засуджуємо агресивну політику РФ щодо України та нові репресії проти кримськотатарського народу. Закликаємо Росію припинити порушення фундаментальних принципів міжнародного права, повною мірою виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна, і вимоги міжнародного співтовариства стосовно деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Які б спроби не робила Росія для легітимізації окупації півострова, факт залишається беззаперечним: Крим - це Україна", - сказано у заяві міністрів.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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