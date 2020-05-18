Шість країн зробили спільну заяву до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу

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Україна, Естонія, Грузія, Латвія, Литва та Польща засуджують агресивну політику РФ щодо України та нові репресії проти кримськотатарського народу. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України, інформує NNS.

"76 років тому, 18 травня 1944 року радянськими каральними органами здійснено злочинну депортацію кримськотатарського народу з території його історичного проживання - Криму, - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Міністри повідомили, що лише у перші роки вигнання померла майже половина усіх депортованих кримських татар.

"Трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році, коли Російська Федерація захопила і незаконно спробувала анексувати Крим, який є невід’ємною частиною України. Не випадково Росія, яка глорифікує сталінський тоталітарний режим, продовжує свою злочинну політику у ХХІ столітті у тимчасово окупованому Криму: це заборона Меджлісу кримськотатарського народу, систематичні репресії, переслідування і порушення прав кримських татар, які чинили опір російській збройній агресії проти територіальної цілісності України. Це змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої домівки і виїхати до материкової України", - підкреслили міністри.

Вони вшанували пам’ять численних безневинних жертв сталінської депортації кримськотатарського народу.