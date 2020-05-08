Посла Грузії в Україні не відкликали, а визвали для консультацій - МЗС

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Надзвичайного й повноважного посла Грузії в Україні не відкликали з України через призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України, а викликали для консультацій, повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, пише Радіо Свобода, передає NNS.

Зеленко розповіла, що українська сторона не вбачає загрози в рішенні Грузії викликати посла в Україні до Тбілісі для консультацій.

«Надзвичайного й повноважного посла Грузії в Україні не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо в цьому жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів», – сказала Зеленко.

Речниця наголосила, що подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців.

«Ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нових рішень. Міхеїл Саакашвілі є громадянином України. Він має великий досвід та значні досягнення в здійсненні реформ. Ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи і не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні», – сказала Зеленко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про це йдеться в Указі № 169/2020 «Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ», який Глава держави підписав 7 травня.