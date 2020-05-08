Виборів Президента не буде. Польща відмінила голосування у травні

Завантажте мобільний додаток сайту

У неділю, 10 травня, президентські вибори в Польщі відбутися не можуть.

Про це йдеться в офіційній заяві Державної виборчої комісії Польщі (PKW), передає NNS.

“Чинні законодавчі норми позбавили Державну виборчу комісію Польщі необхідних інструментів для здійснення своїх обов’язків. У зв’язку з цим Держвиборчком інформує виборців, виборчі комітети, кандидатів, виборчу адміністрацію, а також органи місцевого самоврядування про те, що голосування 10 травня 2020 року відбутися не може”,- йдеться в заяві Держвиборчкому Польщі.

Відтак, на місцях не готуватимуться списки виборців, не буде передвиборчої тиші, виборчі дільниці залишатимуться зачиненими.

Як зазначається, 16 квітня у Польщі було прийнято закон про особливі інструменти підтримки секторів країни у зв’язку з поширенням коронавірусу. Відтак, у ньому Держвиборчом Польщі тимчасово позбавлено ряду компетенцій, зокрема щодо встановлення зразка бюлетеня до голосування і видачі розпорядження про їх друкування. Відтак, юридичне позбавлення права друкувати бюлетені призвело до того, що провести вибори 10 травня неможливо.

Як повідомлятися, у четвер Сейм Польщі відхилив рішення Сенату, який у вівторок проголосував проти кореспонденційного (поштового) голосування під час виборів президента РП. Згідно з ухваленим законом, цьогорічні президентські вибори, дату яких ще не призначено, відбудуться виключно шляхом кореспонденційного голосування як в першому, так і другому турах.

За окремими оцінками, вибори можуть відбутися вже у червні чи липні.

Станом на сьогодні, найвищі шанси на перемогу має чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча Об'єднана правиця.