В РФ змінили дату закінчення Другої світової війни

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Держдума Росії на засіданні у вівторок, 14 квітня, прийняла закон про коригування Дня закінчення Другої світової війни, з посиланням на РІА Новости передає Кorrespondent.net, інформує NNS.

Відповідно закону встановлюється новий день військової слави Росії - "3 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)" і одночасно виключається діюча пам'ятна дата "2 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)".

У документі нагадується, що президією Верховної Ради СРСР був прийнятий Указ про оголошення 3 вересня святом Перемоги над Японією.

"Формулювання "3 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)" символізує перехід від стану війни до миру, пошуку шляхів примирення і співробітництв", - йдеться в законі.

Наразі в Росії поки не прийняли рішення про скасування параду на 9 Травня - до 75-річчя закінчення Великої Вітчизняної війни.