Путин ушел на «удаленку»

Завантажте мобільний додаток сайту

Глава РФ Владимир Путин перешел на формат самоизоляции, но периодически его нарушает. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт РБК, который, в свою очередь, ссылается на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Согласно информации, полученной NNS , с некоторыми людьми российский лидер вынужден встречаться лично, правда, перед этим их тщательно проверяют на коронавирус.

«Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей», – сказал он.

В «заточение» с телеконференциями Путину пришлось перейти из-за массы случаев заболеваемости «вокруг» него. В частности, президент жал руку врачу Проценко, у которого потом обнаружили инфекцию. Также известно, что в Кремле заразился один из сотрудников. А Дмитрий Песков присутствовал на Дне рождения жены Игоря Крутого вместе с заболевшим позже Львом Лещенко.

Поэтому с 1 апреля Путин большей частью работает дистанционно.