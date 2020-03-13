Кремлю готовят капитуляцию. Четыре страны объединились против РФ

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У России нет никаких шансов противостоять в нефтяной войне Ираку, Кувейту и ОАЭ. Как передает NNS, такое мнение выразил военный эксперт Эль Мурид.

По его словам, ряд арабских стран входит в режим нефтяной войны с РФ.

"При этом арабские страны очевидно будут действовать сообща с Саудовской Аравией, так как текущая задача - посадить Кремль обратно за стол переговоров и заставить его подписать новый вариант сделки ОПЕК+, предусматривающий дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей, из которых 0,5 - российские. ", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что чем дольше будут в Кремле из себя изображать героев, тем более тяжелые условия им предложат при капитуляции.

"Примерно так же надували щеки кремлевские и в конце прошлого года, рассказывая, как они нагнут Украину. Но, как мы уже знаем, быстренько подписали совершенно невыгодный контракт, без звука выплатили все положенные по суду штрафы и пени и сделали вид, что все идет по плану.", - уверен он.

По словам эксперта, сложившиеся ситуация будет очень схожей.