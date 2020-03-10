Держдума РФ дозволила Путіну балотуватися на новий президентський термін

- 10 бер. 2020
- 80
Завантажте мобільний додаток сайту
Нижня палата парламенту Росії, Державна дума, схвалила поправку до конституції країни, яка дозволить президентові Володимиру Путіну балотуватися на новий термін у 2024 році. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
На даний час конституція дозволяє бути президентом два шестирічні терміни поспіль.
У 2024 році закінчується другий поспіль термін президентства 67-річного Путіна, і за чинною конституцією Росії, він не може знову балотуватися.
Під час обговорення в Держдумі правки, яка б «обнулила» його президентські терміни, Путін заявив, що згоден із цим, якщо рішення підтримає Конституційний суд.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!