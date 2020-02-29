Відеофакт. В Москві на "Марш Нємцова" принесли прапори України

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У суботу, 29 лютого, в Москві на марш пам'яті вбитого російського політика Бориса Нємцова принесли прапори України і Євросоюзу. Про це повідомляє "Медуза", учасники маршу пройдуть від Страсного бульвару до проспекту Академіка Сахарова.

Як стало відомо NNS від журналістів «Обозревателя», станом на 13:30, за даними "Білого лічильника", на марш пам'яті прийшли 14,4 тисячі осіб.

Відзначається, що крім російських та українських прапорів, в голові колони розтягнули банер з написом "Замовник вбивства повинен сидіти". Також люди несуть банер "Московське справа має бути припинена".

Додамо, що російські поліцейські через мегафони віщали, що згідно із законом учасники масового заходу не можуть приховувати обличчя, в тому числі використовувати маски.

Нагадаємо, що п'ять років тому в Москві був убитий російський опозиційний політик Борис Нємцов. Він був одним із найзатятіших противників путінського режиму, засуджував вторгнення на Донбас і анексію Криму.