"України немає" і "Примус силою до братських відносин - єдиний метод" - заяви Суркова про двосторонні відносини

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Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що «України немає, є українство» і що «Примус силою до братських відносин — єдиний метод». Про це NNS стало відомо з повідомлення Української правди, яка посилається на сайт «Актуальные комментарии», де оприлюднено смс-інтерв'ю Суркова.

Так, про Україну і перспективи її відносин з Росією Сурков заявив:

«України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура «Самостійна Україна» є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи поки ще немає?

Я, як не дивно, укрооптиміст. Тобто, вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли — хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати і навіть, можливо, скільки буде Україн — питання відкриті. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь.

Відносини з Україною ніколи простими не були, навіть коли Україна була у складі Росії. Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин — єдиний метод, історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший».

Про Донбас Сурков сказав:

«Донбас для мене ніщо, а хто. Люди перш за все. Чудові люди. Захарченко, Ходаковський, Бородай, Пінчук, Болотов, Безлер, Толстих... Багато інших. Перепрошую, що не перерахую всіх. І що права не маю всіх назвати. І що назвав живих в одному ряду з мертвими. Вони справжні воїни.

Їх не потрібно, звісно, ідеалізувати. Різних людей війна притягує. Війна — справа каламутна, клопітка. Але потрібна. Вони взялися за цю важку роботу. І впоралися.

На Донбасі, там же і на цивілці життя — не цукор. Всі його мешканці пройшли через важкі випробування. І зараз там непросто. Усі вони герої. Як є міста-герої, так там весь народ-герой»

Відповідь на запитання, чи повернеться Донбас до складу України:

«У мене недостатньо сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує такого приниження. Україна не заслуговує такої честі».

Про Володимира Зеленського:

«Не лох. У всякому разі, в Парижі (на зустрічі лідерів «нормандської четвірки») всі сприйняли його за президента... У нього легкість незвичайна в думках».

Про причини відставки:

«Я ж Донбасом і Україною займався в основному. Контекст змінився, скажімо так. Тобто, в результаті я мав продовжувати ними займатися. Але контекст змінився».

Також Сурков уточнив, що сам попросив про відставку: «Це була чиста самоволка».

Він додав, що Володимир Соловйов із «Коммерсанта» і Олексій Венедиктов з «Ехо Москви» досить чітко описали причини його відступ із посади помічника Путіна і кураторства України.