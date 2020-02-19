Україна запроваджує безвіз з острівною державою в Карибському морі

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Як стало відомо NNS, кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує РБК-Україна.

За даними прем'єра, угода передбачає, що громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

«Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду», — написав він.

Гренада — острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Каріока. Населення країни складає близько 110 тис. осіб. Глава держави — британська королева, з 1974 представлена генерал-губернатором.

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Нагадаємо, за даними НБУ, українські туристи за січень-вересень 2019 року витратили у країнах Європейського союзу 4,715 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж рік тому.