Макрона попередили: "У Парижі можуть з'явитися російські танки"

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Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко заявив, що, говорячи про необхідність побудови "нової стратегії відносин" із Росією, президент Франції не усвідомлює небезпеки, яку Кремль являє для Європи.

"Таке бачення ситуації, яка викликана агресивною поведінкою Росії не тільки щодо України, але і щодо західного світу, торує дорогу до появи російських танків на вулицях Парижа. Нехай Макрон до цього готується",

– сказав він

В контексті міжнародної ініціативи "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", оприлюдненої напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, дипломат зауважив, що вона не була випадковою.