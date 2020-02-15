"Маленькая и сгорбленная..." В сеть попали фото настоящей мамы Путина (фото видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

В сети появились фото настоящей матери президента РФ Владимира Путина, проживающей в грузинской деревне Метехи. Снимки обнародовала польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, автор книги «Вова, Володя, Владимир Тайны России Путина», номинантка Нобелевской премии мира.

Об этом NNS узнал из интервью "Белсат", в котором она также рассказала, что Вере Путиной сейчас 93 года.

"Маленькая старушечка, очень сгорбленная… ", – описала ее журналистка.

Во время встречи с Курчаб-Редлих мать Путина рассказала, что она родилась в 1926 году в селе Терехино возле российского города Очер. Там она училась в техникуме, и тогда познакомилась с человеком по имени Платон Привалов.

"Оказалось, что он женат, о чем она не знала. Она была беременна, когда узнала, что у него есть жена. Его не было дома, и ему пришла посылка от жены, так она и узнала. Она быстро уехала к своим родителям в Терехино, и там, в больнице рядом, родился наш Вова, Владимир Владимирович. Но это был 1950 год, а не 1952", – отметила журналистка.

Она уточнила, что настоящей датой рождения Путина является 7 октября 1950 года, а не 1952-го.

"Она там пожила с ним год, а потом поехала на практику в Ташкент, далеко. Она всегда повторяла, что очень хотела учиться. Она поехала на эту практику, а ребенка оставила у своих родителей. В Ташкенте была военная часть. Она там познакомилась с очень привлекательным внешне мужчиной, с грузином, которого звали Георгий Осепашвили. Очень быстро они поженились", – отметила журналистка.

Курчаб-Редлих добавила, что после этого она с мужем переехала в Метехи, а затем попросила мать перевезти туда и ее сына. Однако маленькому тогда Владимиру Путину там были не рады, потому что он был внебрачным сыном (на Кавказе так было не принято), и Вера Николаевна отправила его к своим родителям в Терехино, где был их дом. С тех пор она его не видела.