Россия посягнула на Шпицберген и говорит, что это «не исконно норвежская территория»

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Недавно в Сети появился ряд резонансных заявлений посольства России в Норвегии в отношении архипелага Шпицберген. В них говорится о том, что он якобы “не являются исконно норвежской территорией” и что на нем “накопились проблемы”, которые требуют “диалога”.

О конфликте С 1920 года архипелаг Шпицберген входит в состав Норвегии, однако право использовать его ресурсы более 40 стран - среди них и Россия. Появление заявлений совпало со 100-летием подписания Шпицбергенского трактата 1920 года, что установил суверенитет Норвегии над архипелагом. О деталях скандала NNS узнал из материала журналистов ТСН.ua.

Архипелаг Шпицберген

Архипелаг Шпицберген, известный среди норвежцев под названием Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане на расстоянии 1300 км от Северного Полюса. Он состоит из 10 разных по величине островов, Шпицберген – самый большой из них.

Доподлинно неизвестно, какая страна первой открыла архипелаг. Однако существуют две основные теории. Первая утверждает, что его 1596 года обнаружил голландец Виллем Беренец, который и дал ему название Шпицберген (“Острые горы”).

Другая – что архипелаг еще в начале 15 века обнаружили российские поморы. Чтобы подтвердить эту теорию, советские археологи от начала 1970 годов проводили раскопки старых российских траперних станций на Шпицбергене, однако гарантированных доказательств им найти не удалось.

До 20 века архипелаг имел неопределенный международно-правовой статус. Это изменилось 100 лет назад, когда 9 января 1920 года в Париже был подписан Шпицбергенский трактат . Согласно нему, архипелаг входит в состав Норвегии, однако с рядом ограничений.

Так, в частности, Норвегия обязалась не размещать на архипелаге любые базы флота и фортификации. В соответствии с соглашением, территорию также нельзя использовать для войны, граждане стран-подписантов имеют равные права, а сами страны в одинаковой мере могут использовать ресурсы архипелага.

В целом участниками договора являются 46 государств. Россия вошла в этот перечень как правопреемница СССР, подписавшего трактат 1935 г, и сейчас является единственной страной, кроме Норвегии, активно используещей ресурсы архипелага, в частности, уголь.

Однако Шпицберген нередко становится предметом споров между двумя государствами. Так, например, в 2015 году к Свальбарду посетил тогдашний вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин. Он находился в санкционном списке ЕС из-за причастности к аннексии Крыма, поэтому ему был запрещен въезд как в ЕС, так и в Шенгенскую зону.

Несмотря на это, норвежская власть не смогла отказать ему в посадке на архипелаг из-за условий договора 1920 года. Но как только политик покинул архипелаг, норвежцы выпустили новые правила въезда, а в Министерстве иностранных дел в Осло визит Рогозина расценили как провокацию.

Скандальные заявления России

Очередной скандал развернулся в этом февраля. Через 100 лет после подписания Шпицбергенского трактата Россия высказала ряд претензий относительно того, как Норвегия распоряжается архипелагом.

Так, глава российского МИД Сергей Лавров написал письмо главе МИД Норвегии, в котором отмечалось, что Россия “озабочена” ограничениями, примененными “исключительно против граждан России”, и порядком депортации из Шпицбергена.

Внимание Лаврова привлекли также якобы неправомерности установления Норвегией рыбоохранной зоны и расширение природоохранных зон для “ограничения экономической деятельности на архипелаге”.

Лавров предложил норвежцам обсудить ситуацию в течение двусторонних консультаций.

“Нашим норвежским партнерам предлагается провести двусторонние консультации относительно снятия ограничений от деятельности российских организаций на Архипелаге. Мы ожидаем положительного ответа со стороны норвежской стороны”, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

8 февраля на странице посольства России в Норвегии появилось подобное заявление.

В комментарии российских дипломатов для сайта Е24 отмечалось, что Лавров был вынужден направить послание председателю норвежского МЗК Инэ Мари Эриксен Сорейде-за того, что “на Шпицбергене накопившиеся проблемы”, которые игнорировались.

Мол, норвежцы нарушают договор от 1920 года, потому что “выносят на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шлейфа участки, расположенные в пределах действия договора”. Подобные проблемы и с минеральными ресурсами.

Российские дипломаты призвали Осло придерживаться международного договора.

“Правовой режим, установленный договором о Шпицберген 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага в рамках так называемого “шпіцбергенського квадрата””, - отмечается в заявлении МИД.

В публикации также говорится, что россияне не ставят под сомнение суверенитет Норвегии над архипелагом, однако Шпицберген - “не является исконно норвежской территорией”.

Реакция Норвегии

В Норвегии на призывы России к диалогу относительно Шпицбергена отреагировали холодно,

“Это привычные российские взгляды, которые уже были произнесены, и на которые регулярно отвечают определенные норвежские органы. В письме Лаврова нет ничего нового. Мы отвечаем на запросы российских граждан и компаний, которые интересуются Свальбардом. Однако Норвегия не консультируется с другими государствами относительно того, как распоряжается сувернитетом любой части норвежской территории”, - прокомментировал государственный секретарь МИД Норвегии Адун Халворсен.

Джули Вильгельмсен, научный сотрудник и эксперт Норвежского института международных отношений (NUPI), считает, что заявления МИД России не являются очень серьезными сами по себе, однако могут быть формой давления.

"Россия часто выражает свое недовольство тем, как российские права на Шпицбергене не учитываются при толковании Договора. То, что они сейчас делают это официально и с высшего уровня, - возможно, какая-то тактика, чтобы оказать давление на Норвегию", - отметила Вільгельмсен.

Среди норвежцев также распространяются возмущения относительно использования россиянами в заявлениях названия “Шпицберген” – в 1925 году, через 5 лет после подписание договора, архипелаг был переименован в “Свальбард”.

Так, как отмечает издание High North News, название “Шпицберген” сейчас используется норвежцами лишь для крупнейшего острова архипелага.

“Это не просто название, это также политика. То, что россияне называют архипелаг “Шпицбергеном” имеет политические причины, хоть он и назывался так до 1925 года”, - подчеркнул Йорген Холтен Йоргенсен , бывший норвежский дипломат и автор труда “Российская политика по Свальбарду: Свальбард с другой стороны”. Он подчеркивает, что название Свальбард указывает на историческую связь архипелага с норвежцами.