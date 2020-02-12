Facebook звинуватив російську розвідку у поширенні дезінформації проти України

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Як стало відомо NNS, Facebook призупинив створення мережі облікових записів, що використовуються військовою розвідкою РФ для поширення неправдивої інформації проти України та інших країн Східної Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Facebook.

Як зазначили в Facebook, ті, хто стояли за створенням облікових записів намагалися приховати свою особистість.

«Хоча люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість і координацію, наше розслідування виявило зв'язки з російськими військовими розвідувальними службами», — повідомили в компанії.

За словами глави Facebook з політики в галузі кібербезпеки Натаніеля Глайхера, під час останньої російської операції було використано більше 100 облікових записів у Facebook і на інших платформах, для створення фальшивих персон, які часто зображують із себе журналістів в цільових країнах. Після цього вони намагалися поширювати неправдиві відомості через ЗМІ та політиків.

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«Ми давно знаємо, що ці люди шукають справжні голоси, щоб посилити їх розповіді. Це скоріше класична розвідувальна операція, метою якої є маніпулювання ключовими людьми для досягнення високого ефекту», — сказав Глайхер.

Також Facebook призупинив роботу двох інших груп акаунтів, які не пов'язані з російської операцією. Одна була пов'язана з іранською мережею, яка була ідентифікована раніше та націлена на Сполучені Штати, а інша — на піар-компанію у В'єтнамі.