У НАТО заявили про переслідування американського супутника російським

- 08 лют. 2020
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Запущений Росією невеликий супутник маневрує поблизу американського космічного літального апарату. Про це заявив головнокомандувач НАТО з трансформації генерал Андре Ланаті в коментарі Washington Examiner.
«Російське міністерство оборони .... запустило невеликий супутник, який недавно синхронізував свою орбіту і став переслідувати американський супутник-розвідник», - йдеться в повідомленні.
За словами генерала, зусилля Росії і Китаю з маневрування космічних апаратів поблизу західних супутників становлять загрозу, і кожній країні Альянсу окремо варто задуматися, як їй протистояти, оскільки НАТО не буде займатися питаннями космічних активів.
«Досі всі вважали космос безпечним простором. Це вже не так», - зазначив Ланаті.
Як зазначає видання, деякі аналітики і військові чиновники вважають, що Росія і Китай розміщують космічні активи біля американських супутників, щоб у разі конфлікту завдати шкоди військовим зв'язкам США і мережам GPS.
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