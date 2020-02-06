«Трам-пам-пам»: імпічмент – все. Президент США залишається (відео)

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Новиною доби 6 лютого 2020 року стало повідомлення по справі імпічменту президента Сполучених Штатів Америки. Сенат, як і очікувалось, виправдав Дональда Трампа. Про це NNS стало відомо з повідомлення на Голос Америки.

Згідно отриманої NNS інформації, Сенат Сполучених Штатів виправдав президента Дональда Трампа за обома статтями імпічменту.

За статтею про зловживання владою сенатори підтримали Трампа – 52 до 48 голосів. При цьому винним президента за цією статтею, окрім демократів, визнав і сенатор-республіканець Мітт Ромні.

За статтею про перешкоджання правосуддю 53 політики виправдали главу Білого дому. 47 сенаторів вважали Трампа винним.

З приводу провалу справи про імпічмент Трамп виклав у своєму Твіттері тріумфальне відео, в якому він натякає, що буде керувати США вічно. Ролик набрав вже більше 40 мільйонів переглядів.